ولد الغزواني

الرئيس الموريتاني يحذر المنقبين عن الذهب من مغبة اختراق الحدود ودخول المنطقة العازلة

2022-12-27 / 20:00
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هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، العاملين في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب في بلاده من تجاوز حدود الدولة.

وقال ولد الغزاوي، في كلمة خلال وضع حجر أساس منشأة حكومية في نواكشوط، إن “السلطات الأمنية لن تسمح باستمرار تجاوز المنقبين لحدود البلد”.

وأضاف: “آسف لما يتعرض له أبناؤنا بسبب ارتكاب أخطاء كتجاوز الحدود أو عدم احترام إجراءات السلامة”.

وأشار إلى أنه ألزم الجهات الأمنية والإدارية في البلد بالصرامة في القيام بواجباتها وفي إنفاذ القرارات التي تصدر دون تردد ولا محاباة، في إشارة إلى القرارات التي تعلن السلطات من حين لآخر حظر تجاوز الحدود.

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