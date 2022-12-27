مراكش : مجلس الجهة يمنح 29 سيارة لفائدة الدرك الملكي

محسن الراضي : هبة بريس

اشرف كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي، رفقة سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، وعلال بن داود القائد الجهوي للدرك الملكي و عمال اقاليم الجهة، على حفل تسليم 29 سيارة جديدة لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش.

وتندرج هذه المبادرة في اطار اتفاقية شراكة بين جهة مراكش اسفي والقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بهدف تعزيز الوسائل اللوجيستيكية لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي، والتي تعمل على دعم مصالح الدرك وتسهيل ظروف عملها من اجل تعزيز قدرات التدخل الفوري والسريع وتلبية حاجيات المواطنين.

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