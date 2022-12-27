عبد اللطيف الميراوي

برلماني يطالب باعتماد تقنية “الفار” بمباريات توظيف أساتذة الجامعة والميراوي :”مانزيدوش فهاذشي “

2022-12-27 / 19:50
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هبة بريس - الرباط

دعا المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمَغرب ، الى اعتماد تقنية “الفار” صوتا وصورة ، بمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.

وقال المستشار البرلماني في سؤال شفوي بمجلس المستشارين ، أن أحد المترشحين أخبره حارس أمن خاص بإحدى الجامعات بعدم تكليف نفسه طبع أطروحته وإجراء المباراة، لأن نتيجة الناجحين في المنصب محسومة ، مشيرا الى “إلغاء مجموعة من مباريات التوظيف كما حصل بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس خلال السنة الماضية (شعبة الجغرافيا) وجامعة محمد الخامس خلال هذه السنة (شعبة علم الاجتماع).

ورد الوزير عبد اللطيف الميراوي قائلا : “مانزيدوش فهادشي، وأغلب الشكايات ما فيها تا شي مشكل ومباريات كيدوزو”.

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