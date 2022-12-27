طنجة ..حــ..ـادثة ســ..ـير تودي بحياة سائق وزوجته
هبة بريس - مكتب طنجة
تسببت حادثة سير مميتة، مساء أمس الإثنين، في مصرع شخص وزوجته على مستوى منطقة سيدي احساين ضواحي مدينة طنجة.
وتسبب اصطدام قوي بين دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” وسيارة خفيفة، في مصرع زوجين على متن الدراجة، فيما أصيب ابنهما بجروح وصفت بالبليغة.
و استنفر الحادث مصالح الدرك الملكي التي حلت على وجه السرعة بعين المكان، فيما تم نقل جثامين الضحايا لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار.
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20 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العضيم
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
لا اله الا الله
ربي يرحمهم برحمته
ويصبر اهلهم وذويهم
إنا لله وإنا إليه راجعون . لا حول ولا قوة الا بالله .
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل رحمهم اللة تعالى واسكنهم فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب انت الحافظ
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته
لا حول ولا قوه الا بالله
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناته
لا حوله ولا قوة الا بالله الله يرحمه برحمته الواسعه
لا حول ولا قوة الا باللّٰه العلي العظيم ربي يرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ان شاء اللّٰه
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
انا لله وانا اليه راجعون.مزيدا من الحذر في السياقة..
رغم حملات التوعية عن السلامة الطرقية الا ان حوادث السير تزداد يوما بعد يوم. ..
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم احسن عاقبة امورنا في الدنيا كلها والآخرة..
رسالة الى جميع السائقين اخذ الحيطة والحذر..
كل التعازي والمواساة لأهلهم، نسأل الله لهم الرحمة و المغفرة
اللهم ارحمهم