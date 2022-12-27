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طنجة ..حــ..ـادثة ســ..ـير تودي بحياة سائق وزوجته

2022-12-27 / 19:36
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هبة بريس - مكتب طنجة

تسببت حادثة سير مميتة، مساء أمس الإثنين، في مصرع شخص وزوجته على مستوى منطقة سيدي احساين ضواحي مدينة طنجة.

وتسبب اصطدام قوي بين دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” وسيارة خفيفة، في مصرع زوجين على متن الدراجة، فيما أصيب ابنهما بجروح وصفت بالبليغة.

و استنفر الحادث مصالح الدرك الملكي التي حلت على وجه السرعة بعين المكان، فيما تم نقل جثامين الضحايا لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار.

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‫20 تعليقات

  2. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العضيم
    الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته

  5. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل رحمهم اللة تعالى واسكنهم فسيح جناته

  6. انا لله وانا اليه راجعون
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب انت الحافظ

  11. لا حول ولا قوة الا باللّٰه العلي العظيم ربي يرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ان شاء اللّٰه

  12. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..

  15. رغم حملات التوعية عن السلامة الطرقية الا ان حوادث السير تزداد يوما بعد يوم. ..

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