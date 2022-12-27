طنجة ..حــ..ـادثة ســ..ـير تودي بحياة سائق وزوجته

هبة بريس - مكتب طنجة

تسببت حادثة سير مميتة، مساء أمس الإثنين، في مصرع شخص وزوجته على مستوى منطقة سيدي احساين ضواحي مدينة طنجة.

وتسبب اصطدام قوي بين دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” وسيارة خفيفة، في مصرع زوجين على متن الدراجة، فيما أصيب ابنهما بجروح وصفت بالبليغة.

و استنفر الحادث مصالح الدرك الملكي التي حلت على وجه السرعة بعين المكان، فيما تم نقل جثامين الضحايا لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار.

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