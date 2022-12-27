الاتحاد الأوربي يوافق على اعتماد العمراني سفيرا للرباط ببروكسيل

هبة بريس - الرباط

أعلن الاتحاد الأوربي ، موافقته على اعتماد السفير المغربي الجديد يوسف العمراني الذي عينه الملك محمد السادس في أكتوبر من العام الماضي.

ومن الملفات التي ستكون على عاتق الدبلوماسي المغربي الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال الدبلوماسية تتعلق أساسا بالشراكة والصحراء المغربية والصيد البحري وقضية ترحيل القاصرين المغاربة.

جدير بالذكر أن العمراني راكم تجربة كبيرة في مجال الدبلوماسية ، حيث سبق له أن تقلد عدة مهام من بينها وزير الدولة لشؤون الاتحاد المغاربي بين 1989 و1992 والقنصل العام في برشلونة بين عامي 1992 و1996. كما شغل منصب سفير المغرب في كولومبيا وتشيلي والمكسيك.

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