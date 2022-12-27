الدريوش ..شريط جنسي يتسبب في اعتقال شخص يمتهن “الرقية الشرعية “
هبة بريس - الحسيمة
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة بودينار التابعة ترابيا لاقليم الدريوش، امس الاحد 25 دجنبر، من اعتقال شخص يمتهن ” الرقية الشرعية ” وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي يتهمه فيها بالتشهير .
وبحسب مصادر محلية فان المعني بالأمر يشتبه تورطه في تسريب شريط جنسي ظهر فيه المستشار الجماعي مع سيدة متزوجة ، وهو المقطع الذي تم تداوله عبر تقنيات التراسل الفوري .
كما تم توقيف بطلي الشريط الجنسي ، بناء على شكاية تقدم بها زوج المشتبه فيها حيث تم الاحتفاظ بالثلاثة رهن تدبير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي ببودينار.
ما رأيك؟
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4 تعليقات
من يستعين بالمشعوذين والرقاة للعلاح فهو لازال يعيش في دهاليز الجهل ويتحمل مسؤوليته مع مايقع له.
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نتمنى لهم اقصى العقوبات باش يكونو عبرة للآخرين