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الدريوش ..شريط جنسي يتسبب في اعتقال شخص يمتهن “الرقية الشرعية “

2022-12-27 / 18:58
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هبة بريس - الحسيمة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة بودينار التابعة ترابيا لاقليم الدريوش، امس الاحد 25 دجنبر، من اعتقال شخص يمتهن ” الرقية الشرعية ” وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي يتهمه فيها بالتشهير .

وبحسب مصادر محلية فان المعني بالأمر يشتبه تورطه في تسريب شريط جنسي ظهر فيه المستشار الجماعي مع سيدة متزوجة ، وهو المقطع الذي تم تداوله عبر تقنيات التراسل الفوري .

كما تم توقيف بطلي الشريط الجنسي ، بناء على شكاية تقدم بها زوج المشتبه فيها حيث تم الاحتفاظ بالثلاثة رهن تدبير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي ببودينار.

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‫4 تعليقات

  1. من يستعين بالمشعوذين والرقاة للعلاح فهو لازال يعيش في دهاليز الجهل ويتحمل مسؤوليته مع مايقع له.

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