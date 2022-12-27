الدريوش ..شريط جنسي يتسبب في اعتقال شخص يمتهن “الرقية الشرعية “
هبة بريس - الحسيمة
تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة بودينار التابعة ترابيا لاقليم الدريوش، امس الاحد 25 دجنبر، من اعتقال شخص يمتهن ” الرقية الشرعية ” وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي يتهمه فيها بالتشهير .
وبحسب مصادر محلية فان المعني بالأمر يشتبه تورطه في تسريب شريط جنسي ظهر فيه المستشار الجماعي مع سيدة متزوجة ، وهو المقطع الذي تم تداوله عبر تقنيات التراسل الفوري .
كما تم توقيف بطلي الشريط الجنسي ، بناء على شكاية تقدم بها زوج المشتبه فيها حيث تم الاحتفاظ بالثلاثة رهن تدبير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي ببودينار.
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