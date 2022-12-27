حماية المستهلك : ننتظر من وزارة الأوقاف معلومات عن” بسكويت غير حلال “

2022-12-27 / 18:09
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هبة بريس - الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عنه ، بمعلومات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول بسكويت لا يحمل علامة “حلال” يباع في الأسواق المغربية.

ونقل رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي عبر “فايسبوك”، إنهم ينتظرون رأي الأوقاف إن كان تناول بسكويت “أوريو” حلالا أو حراما ، مشيرا الى أن البسكويت الموجود في الأسواق المغربية يضم منتجا يصنع في الدار البيضاء وآخر قادما من إسبانيا.

وأردف المصدر ذاته أنه لا يتوفر على معطيات بخصوص مسألة الحلال والحرام، ولا تحتوي علبته على علامة المراقبة التي تمنحها “أونسا”.

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تعليق واحد

  1. واغتصاب عائشة وهي بنت 6 سنوات من طرف النبي صل الله عليه وسلم وهو في 54 من عمره حلال أم حرام ؟

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