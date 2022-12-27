ضبط مركب يحمل 4.4 طن حشيش بعد انطلاقه من المغرب

2022-12-27 / 17:37
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، أنها ضبطت 4,4 طن من الحشيشة على مركب قبالة سواحلها الجنوبية، كان متجهاً على ما يبدو إلى أميركا اللاتينية، وأوقفت بريطانيين كانا على متنه.

وتمكنت وحدات الجمارك الإسبانية من تفتيش المركب في خليج قادش (جنوب غرب) بعدما جعلته العاصفة يغيّر مساره الأساسي.

وأوضح بيان للشرطة الإسبانية أن السلطات الجمركية كانت تراقبه بعد تلقيها معلومات في شأنه من الشرطة البريطانية.

وأضافت الشرطة أن “التحقيق أظهر أن القارب كان سيُستخدم لتحميل كمية كبيرة من الحشيشة في المغرب، بغية نقلها بعد ذلك إلى أميركا اللاتينية”.

وبعدما أحضر المركب حمولته بالفعل من على الساحل الغربي للمغرب، اضطر للعودة إلى إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق.

وأشار البيان إلى أن دورية للجمارك الإسبانية استفادت من الفرصة للاقتراب من المركب وعثر عناصرها على متنه على “عدد من طرود الخيش والرافيا التي غالبا ما تستخدم لنقل هذا النوع من المخدرات”.

وبلغ مجموع ما صادره عناصر الدورية 130 طرداً، تحتوي على نحو 4400 كيلوغرام من الحشيشة.

ونُقل القارب إلى قادش وأوقف طاقمه المؤلف من بريطانيين اثنين، على ما أفادت الشرطة التي لم تستبعد إمكان توقيف آخرين.

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