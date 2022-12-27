قطاع الحافظي والبنك الألماني للتنم (KfW) يعززان تعاونهما

هبة بريس

ع محياوي – هبة بريس

قام عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) والسيد يورغ دوكس، رئيس قسم الموارد المائية وتدبير النفايات، شمال إفريقيا، بالبنك الألماني للتنمية (KfW)، اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري ، حسب بلاغ تتوفر “هبة بريس ” على نسخة منه ، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي 52,6 مليون أورو.

وتتعلق اتفاقية التمويل الأولى، حسب ذات البلاغ التي يبلغ غلافها المالي 28,5 مليون يورو، ببرنامج تزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الصالح للشرب، ويهم هذا البرنامج تزويد مراكز القلعة والعطاوية وتاملالت والمناطق المجاورة بالماء الشروب من خلال زيادة وتقوية إنتاج الماء الصالح للشرب والضخ والنقل. كما يتضمن إنشاء نظام للتحكم عن بعد بمنشآت مشروع التزويد بالماء الشروب لمدينة مراكش انطلاقا من سد المسيرة وكذلك إنجاز الربط الكهربائي لهذا المشروع ولمشروع التزويد بالماء الشروب للساحل الأطلسي.

وتهم اتفاقية التمويل الثانية، يضيف البلاغ، التي يبلغ غلافها المالي 21 مليون أورو، برنامجاً ثانياً لتزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الصالح للشرب، ويشمل هذا البرنامج إنجاز تدابير تخص أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب المقترحة من طرف المكتب.

وتهدف هذه التدابير إلى زيادة إنتاج الماء الشروب وتقويته، بما في ذلك المعالجة وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والضخ والنقل والتخزين وذلك لتغطية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية للمناطق المزودة بالماء الشروب أو في طور التزويد. كما تهم هذه التدابير تحسين أداء منشآت المكتب.

أما بالنسبة لاتفاقية التمويل الثالثة الموقعة بين المكتب والبنك الألماني للتنمية، فهي تخص مساعدة مالية لمواكبة المكتب في إطار برنامج التزويد بالماء الشروب للمراكز الصغرى والمتوسطة. ويتعلق الأمر بهبة تبلغ 3,1 مليون أورو مخصصة لبرنامج تدبير الأرشيف والوثائق الإلكترونية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء

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ويتجلى التعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الألماني للتنمية، الذي يعود إلى سنة 1981، في الدعم المستمر الذي يقدمه البنك للمكتب لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في ميادين الماء الصالح للشرب والتطهير السائل حيث بلغت المساهمة المالية الإجمالية للبنك حوالي 902 مليون أورو.

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