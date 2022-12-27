ناصر بوريطة

بوريطة يجري محادثات مع نائب وزير خارجية أذربيدجان

2022-12-27 / 15:58
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء في الرباط، محادثات مع نائب وزير خارجية أذربيدجان، فارز رضاييف، الذي يزور المملكة حاليا.

وقال رضاييف، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن هذه المحادثات ركزت بشكل أساسي على تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أنه تم إجراء حوار معمق بشأن التحضير للدورة المقبلة للجنة الحكومية الثنائية، المزمع عقدها السنة المقبلة، والتي سيترأسها بشكل مشترك وزيري خارجية البلدين.

وأضاف “نحن مقتنعون بأن هذه الدورة ستمكن من تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين بلدينا”.

وأكد أن “أذربيجان والمغرب تفصل بينهما مسافة جغرافية شاسعة ولكنهما مرتبطان بتاريخ وثقافة، وقبل كل شيء تجمعهما رؤية مشتركة للتنمية السيادية واحترام الوحدة الترابية لكل منهما، وأهمية المساهمة في السلم والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي

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