Argentina's captain and forward #10 Lionel Messi (2nd L) holds the FIFA World Cup Trophy while standing next to FIFA President Gianni Infantino (L) during the trophy ceremony after Argentina won the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

قطر تعلن قرارا استثنائيا بشأن غرفة إقامة ميسي أثناء كأس العالم

2022-12-27 / 14:45
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هبة بريس _ رياضة

أعلنت جامعة قطر، الثلاثاء، استغلال غرفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر،بعد أن حصد الكأس التي غابت عن بلاده لأكثر من ثلاثة عقود، لتصبح “متحفا مصغرا”.

وذكرت الجامعة على حسابها على تويتر: “جامعة قطر تُعلن عن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفا مصغرا”

ورفع ميسي رصيده إلى 37 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت فوزه في جميع البطولات من دون استثناء، وارتقى إلى مصاف أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.

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‫2 تعليقات

  1. حتى ديك الكورة للعب بها يديروها نتبركو بها. و لا حول ولا قوة إلا بالله.

  2. التفاهة والسفاهة ،لم يبقى سوى أن تعبدوه. كما أخبرني زميل أرجنتيني هنا في اسبانيا قال لي. Messi parece como dios. استغفر الله العظيم. قال ميسي مثل الإله.. اللهم نعوذ بعظمتك من الجاهلين.

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