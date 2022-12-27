قطر تعلن قرارا استثنائيا بشأن غرفة إقامة ميسي أثناء كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

أعلنت جامعة قطر، الثلاثاء، استغلال غرفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر،بعد أن حصد الكأس التي غابت عن بلاده لأكثر من ثلاثة عقود، لتصبح “متحفا مصغرا”.

وذكرت الجامعة على حسابها على تويتر: “جامعة قطر تُعلن عن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفا مصغرا”

ورفع ميسي رصيده إلى 37 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت فوزه في جميع البطولات من دون استثناء، وارتقى إلى مصاف أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.

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