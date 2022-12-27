تلميذات بالعالم القروي بسطات يحتفلن بانتصار أسود الأطلس

2022-12-27 / 14:26
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في بادرة عفوية انسجاما و احتفالات الشعب المغربي بالملحمة الكروية المشهودة، على إثر الإنجاز التاريخي لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بالنسخة 22 لكأس العالم قطر 2022، حيث بلغ الدور نصف النهائي للدورة في سابقة تاريخية من نوعها عربيا وافريقيا، وعلى إثر الاستقبال الملكي السامي لأعضاء المنتخب الوطني وأمهاتهم بالقصر الملكي العامر، في مشهد تاريخي يجسد كل معاني القيم الوطنية والفخر والاعتزاز بما تحقق، نظم الفريق النسوي التلاميذي لكرة القدم بمجموعة مدارس الكرايم التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، أنشطة رياضية هادفة استثمارا لهذه المحطة التاريخية المتميزة للتربية على قيم المواطنة وترسيخ ثقافة الاعتزاز بالانتماء للوطن، وقف من خلالها تلميذات المؤسسة احتراما وتقديرا لمابذلوه أسود الأطلس من مواقف وطنية، وهي الخطوة التي تنفيذا لمضامين المذكرة الوزارية والاقليمية الصادرة عن مصلحة الشؤون التربوية بمديرية سطات.

ويذكر، أن المغاربة قاطبة خرجوا أفواجا احتفالا بهذا الانجاز التاريخي، عبروا عنه بمختلف التعابير والألوان التي جسدوا من خلالها عمقهم الوطني الأصيل، ذلك وأن أسود الأطلس رسموا ملحمة كروية متميزة كأول فريق عربي وافريقي يخلق الحدث في تظاهرة عالمية احتضنتها قطر، ونالت شرف تنظيمها، وأبهرت العالم وأعطت نموذجا للتنظيم العربي في صناعة المستحيل.

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