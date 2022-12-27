شوارع مدينة سطات ومقولة “الخَدْمَة لَمْعَاوْدة”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هل هي ضريبة لسياسات الترقيع التي تبنتها المجالس المنتخبة المتعاقبة؟ أم هي نتاج لتراكمات ووعود انتخابية سرعان ما تبخرت وتبخر معها الكلام المعسول والأحلام الوردية؟ أم أن مصيرها بات مرتبطا بمنطق مابات يعرف بلغة عامة الناس ” بالخَدْمَة لَمْعَاوْدة”؟

نعم، الحديث هنا عن الحالة المأساوية التي أضحت عليها شوارع مدينة سطات، التي صارت تحمل من عنوان الشارع سوى الإسم دون النسب، فبمجرد خروج المرء من بيته وهو يستقل سيارته أو دراجته، حتى يجد نفسه أمام سلسلة من الحفر المنتشرة، والنثوءات التي أثرت بشكل مباشر على الحالات الميكانيكية للمركبات، ناهيك عن نهج البعض لعمليات حفر عشوائية ومتواصلة، إذ أن جهات تزفت وأخرى تحفر وكأن الأمر يتعلق بانعدام التنسيق بين مختلف الجهات المتداخلة في العملية، أو بغياب على مايبدو لدراسة معمقة قبلية.

شارع عبد الرحمن اسكيرج، الرابط بين قلب المدينة وحي سيدي عبد الكريم مرورا من أمام الدائرة الأمنية الأولى، هذا الشارع الذي يعد الشريان الحيوي بحيث يشهد حركة سير كبيرة على رأسها سيارات الاسعاف وهي في طريقها صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني، هنا قصة أخرى، حيث يعاني المرضى والمصابين مشاكل عدة بفعل حجم الاهتزازات الناجمة عن الحفر وبنيته التحتية المهترئة التي يندى لها الجبين.

أحد مستشاري المجلس الجماعي لمدينة سطات في دردشة مع هبة بريس، أشار إلى أن الشارع يعاني معاناة حقيقية، وأن تهيئته باتت مطلبا ملحا وهي الآن في طريقها للتنزيل بشراكة مع المجلس الاقليمي.

في انتظار ذلك، عبر العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، عن استيائهم من تدني البنيات التحتية للشوارع والأزقة وكذا الإنارة العمومية بالمدار الحضري، مشيرين إلى أنّ بعض الطرق لا تحتوي إلاّ على شبه مسار، فيما تكون البقية مليئة بالحفر أو نصف الحواجز الإسمنتية، والتي يتفادها السائقون أحياناً بشكل خطر، يتسبب أحيانا في حوادث مرورية، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجدت في هذا الشأن، مؤكدين أن مثل هاته المشاكل لن تنتهي إلاّ بوجود تخطيط محكم ورقابة صارمة على عمل المقاولين دون تلكؤ.

كما طالب هؤلاء بالتدخل العاجل لوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع والأحياء السكنية والتي باتت تهدد حياتهم وحياة أطفالهم وهم في طريقهم نحو مدارسهم في ساعات الصباح مع الساعة الإضافية والذهاب فجرا، مناشدين إياهم بتبني مقاربة تشاركية انسجاما مع مضامين القرارات الصادرة في هذا الصدد لوضع حد لهاته الظاهرة المقلقة.

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