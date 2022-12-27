إيران تجبر طائرة على الهبوط كانت تقل عائلة أسطورة الكرة علي دائي

هبة بريس

أجبرت السلطات الإيرانية طائرة على تغيير مسار رحلة جوية كانت متجهة إلى دبي، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، لمنع زوجة وابنة القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، علي دائي، من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية مواقفه المؤيدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أشهر.

القضاء الإيراني قال إن زوجة دائي مُنعت من السفر إلى الخارج، بعد أن أمرت السلطات الطائرة التي كانت تستقلها، والتابعة لشركة “ماهان إير”، باستكمال رحلتها لدبي، وأمرتها بالهبوط في جزيرة كيش الإيرانية في الخليج، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” عن دائي قوله، إن زوجته وابنته صعدتا على متن طائرة تابعة لشركة “ماهان”، أقلعت من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى دبي، وأضاف “تم إنزال ابنتي وزوجتي من الرحلة، لكن لم يتم توقيفهما”.

استغرب دائي منعهما من المغادرة بعد السماح لهما بالصعود إلى الطائرة، مضيفاً: “في حال كانتا ممنوعتين (من السفر)، كان يجدر بنظام الجوازات للشرطة (في مطار طهران) أن يظهر ذلك. لم يقدّم لي أحد جواباً على ذلك، لا أعرف فعلاً ما هو سبب هذه الأمور؟”.

تساءل دائي في تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام إيرانية “هل أرادوا توقيفي وإرهابي؟ ابنتي وزوجتي كانتا ذاهبتين إلى دبي في رحلة تستمر أياماً معدودة فقط”.

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