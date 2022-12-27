إيران تجبر طائرة على الهبوط كانت تقل عائلة أسطورة الكرة علي دائي

2022-12-27 / 12:17
0
هبة بريس

أجبرت السلطات الإيرانية طائرة على تغيير مسار رحلة جوية كانت متجهة إلى دبي، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، لمنع زوجة وابنة القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، علي دائي، من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية مواقفه المؤيدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أشهر.

القضاء الإيراني قال إن زوجة دائي مُنعت من السفر إلى الخارج، بعد أن أمرت السلطات الطائرة التي كانت تستقلها، والتابعة لشركة “ماهان إير”، باستكمال رحلتها لدبي، وأمرتها بالهبوط في جزيرة كيش الإيرانية في الخليج، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” عن دائي قوله، إن زوجته وابنته صعدتا على متن طائرة تابعة لشركة “ماهان”، أقلعت من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى دبي، وأضاف “تم إنزال ابنتي وزوجتي من الرحلة، لكن لم يتم توقيفهما”.

استغرب دائي منعهما من المغادرة بعد السماح لهما بالصعود إلى الطائرة، مضيفاً: “في حال كانتا ممنوعتين (من السفر)، كان يجدر بنظام الجوازات للشرطة (في مطار طهران) أن يظهر ذلك. لم يقدّم لي أحد جواباً على ذلك، لا أعرف فعلاً ما هو سبب هذه الأمور؟”.

تساءل دائي في تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام إيرانية “هل أرادوا توقيفي وإرهابي؟ ابنتي وزوجتي كانتا ذاهبتين إلى دبي في رحلة تستمر أياماً معدودة فقط”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شروط مبابي للبقاء في صفوف سان جيرمان

شروط مبابي للبقاء في صفوف سان جيرمان

2022-12-27 / 13:06
Photo of شوارع مدينة سطات ومقولة “الخَدْمَة لَمْعَاوْدة”

شوارع مدينة سطات ومقولة “الخَدْمَة لَمْعَاوْدة”

2022-12-27 / 12:59
Photo of وجدة ..ميارة في لقاء حول ” السلم الإجتماعي رهين بتحقيق مطالب الطبقة الشغيلة”

وجدة ..ميارة في لقاء حول ” السلم الإجتماعي رهين…

2022-12-27 / 12:49
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية الثلاثاء 27 دجنبر 2022

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية الثلاثاء 27 دجنبر 2022

2022-12-27 / 11:43
Photo of بعد تألق الأسود… هل ستتجه الأنظار لإحداث وزارة خاصة بالرياضة؟

بعد تألق الأسود… هل ستتجه الأنظار لإحداث وزارة خاصة…

2022-12-27 / 11:30
Photo of أطفال بالسجون رفقة أمهاتهم ..”بيتاس” يكشف العدد

أطفال بالسجون رفقة أمهاتهم ..”بيتاس” يكشف العدد

2022-12-27 / 11:25
Photo of تزامنا و احتفالات رأس السنة.. حركية كثيفة بالمطارات و السياح يتوافدون على المغرب

تزامنا و احتفالات رأس السنة.. حركية كثيفة بالمطارات و…

2022-12-27 / 11:07
Photo of وأخيرا…تم العثور على الأستاذ المختفي بجبل العسكر نواحي ميدلت

وأخيرا…تم العثور على الأستاذ المختفي بجبل العسكر نواحي ميدلت

2022-12-27 / 10:44
Photo of في 2022..المغرب أبكى العالم العربي وأفرحه ايضا

في 2022..المغرب أبكى العالم العربي وأفرحه ايضا

2022-12-27 / 10:39
Photo of تقرير يكشف أكثر 10 كوارث بيئية تكلفة في 2022

تقرير يكشف أكثر 10 كوارث بيئية تكلفة في 2022

2022-12-27 / 09:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق