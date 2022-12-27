بعد تألق الأسود… هل ستتجه الأنظار لإحداث وزارة خاصة بالرياضة؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

هي سابقة من نوعها في تاريخ الكرة العربية والافريقية، هي مدعاة للفخر والاعتزاز، أن يتربع أسود الأطلس على سلم الترتيب كأول بلد عربي وافريقي يصل مراتب مشرفة، هي مجهودات حثيثة بذلها كافة الفاعلين والمتدخلين والمؤثرين، حتى إن نشطاء الفايسبوك كان لهم الدور والأثر الايجابي وهم يرفعون صوتهم عاليا نعم للركراكي خلفا لوحيد..

فعلا، صنع الأسود ملحمة بقطر، وأبانوا عن علو الأكعاب، واعطوا الدروس في الوطنية والأخلاق كذلك، وفازوا بقلوب العرب والعجم عوض الكأس، فكانوا ذلك النجم الساطع الذي لفت الأنظار وحير العقول وعجل برحيل العديد من مدربي المنتخبات بعد الإطاحة بهم، وباتت كبريات القنوات العالمية تنبش في أسرار هذا الانتصار، وهذه الاستماتة وهذه الروح القتالية التي ميزت أسود الأطلس عن باقي المنتخبات الاخرى، وهم يقارعون فرق كبيرة بنجوم عالمية…

فعلا، كان السر في ذلك، التوفيق من الله عز وجل والاخلاص في العمل، حتى إن شعار المدرب نفسه كان هو ” ديرو النية”، بعدها حب الوطن من الايمان، ورضى الوالدين، فكانت الأمهات حينها سفيرات للنوايا الحسنة حاملات معهن دعوات الخير ورقصن مع أبنائهن فرحا من المدرجات وبالمستطيل الأخضر.. وكان السر الأكبر أيضا هو ما قدمته أكاديمية محمد السادس التي أسهمت بشكل كبير في تكوين منتخب قوي خرج من بين ثناياها نجوما أضاءت سماء قطر مجدا ونصرا وأداء من قبيل عز الدين أوناحي ونايف أكرد ويوسف النصيري، لكن يبقى السر ذلك هو ذلك الجهور المغربي المتعطش الذي صنع التاريخ وأذهل العقول..

انتصار الرياضة المغربية على الساحة الدولية، أعاد النقاش العمومي لطرح موضوع إحداث وزارة مستقلة بدل الحاقها بقطاع التربية الوطنية، وهو الطرح الذي بلغ قبة البرلمان على لسان رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، الذي أكد أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية على ضرورة إحداث وزارة مستقلة خاصة بالرياضة داخل الحكومة خلال التعديل الحكومي المرتقب، تتماشا وحجم الانتصارات الذي حققتها الرياضة المغربية عموما وأسود الأطلس على وجه الخصوص.

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