أطفال بالسجون رفقة أمهاتهم ..”بيتاس” يكشف العدد

هبة بريس _ الرباط

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربي مصطفى بايتاس، الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد السجينات المصحوبات بأطفالهن يبلغ 107 سيدات، وذلك إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية.

وأوضح بايتاس، أن عدد الأطفال داخل أسوار السجن يبلغ 108 أطفال، مشيرا إلى وجود سجينة واحدة مرفوقة بطفلين، لافتا إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقدم لهؤلاء الأطفال برنامجا غذائياً متنوعا، وتنظيم خرجات للترفيه والتسلية لفائدتهم.

وشدد المسؤول الحكومي، على أنه يبقى المكان الطبيعي للأطفال ليس المؤسسة السجنية، داعيا إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية خاصة بالنسبة للنساء المصحوبات بأطفالهن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0