وأخيرا…تم العثور على الأستاذ المختفي بجبل العسكر نواحي ميدلت

2022-12-27 / 10:44
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محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه تم العثور صباح اليوم الثلاثاء، على أستاذ الفلسفة الذي اختفى عن الأنظار وبات حديث الرأي العام ونشطاء العالم الأزرق الذين طالبوا بتكثيف دوريات البحث عنه، علما أن المعني بالأمر كان قد انقطعت الاتصالات به منذ صباح يوم الأحد الماضي بعد ان كان في رحلة استجمام بجبل العسكر بإقليم ميدلت.

نشطاء فايسبوكيون اطلقوا نداءات عاجلة، فيما تجندت فرق البحث والتحري من درك ملكي وسلطات محلية واقليمية وقوات مساعدة ووقاية مدنية، حتى تلامذة الأستاذ، الكل انخرط في سباق مع الزمن رغبة منهم للعثور عليه، قبل أن تتكلل العملية بالنجاح على مستوى“جبل المعسكر” بمنطقة تمالوت التابعة لاقليم ميدلت، وهو يعاني من كسور مختلفة بأنحاء الجسم تطلب نقله على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بميدلت لتلقي العلاجات الضرورية.

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