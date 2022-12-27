تزامنا و احتفالات رأس السنة.. حركية كثيفة بالمطارات و السياح يتوافدون على المغرب

2022-12-27 / 11:07

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تشهد عديد المطارات الدولية بالمغرب خلال الآونة الأخيرة حركية مكثفة بسبب الإقبال الكبير لعدد من السياح على زيارة المغرب تزامنا و احتفالات رأس السنة الميلادية.

و شهد مطار محمد الخامس الدولي في اليومين الماضيين حركة ملاحة جوية اسثتنائية، حيث حطت في مدرجاته عشرات الرحلات قادمة من دول أوروبا و أمريكا و كندا و على متنها عدد كبير من السياح الأجانب.

الأمر ذاته عاشه مطار المنارة بمراكش و مطار أكادير و فاس و طنجة، حيث يفضل الأجانب عادة اختيار وجهة المغرب لتزجية مناسبة أعياد الميلاد نظرا لما توفره المملكة من بنية تحتية و مؤهلات سياحية و عروض و خدمات بأسعار معقولة و تنافسية، بالإضافة للأمن و الكرم و الغنى و التنوع الثقافي و التاريخي للمغرب.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيران تجبر طائرة على الهبوط كانت تقل عائلة أسطورة الكرة علي دائي

إيران تجبر طائرة على الهبوط كانت تقل عائلة أسطورة…

2022-12-27 / 12:17
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية الثلاثاء 27 دجنبر 2022

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية الثلاثاء 27 دجنبر 2022

2022-12-27 / 11:43
Photo of بعد تألق الأسود… هل ستتجه الأنظار لإحداث وزارة خاصة بالرياضة؟

بعد تألق الأسود… هل ستتجه الأنظار لإحداث وزارة خاصة…

2022-12-27 / 11:30
Photo of أطفال بالسجون رفقة أمهاتهم ..”بيتاس” يكشف العدد

أطفال بالسجون رفقة أمهاتهم ..”بيتاس” يكشف العدد

2022-12-27 / 11:25
Photo of وأخيرا…تم العثور على الأستاذ المختفي بجبل العسكر نواحي ميدلت

وأخيرا…تم العثور على الأستاذ المختفي بجبل العسكر نواحي ميدلت

2022-12-27 / 10:44
Photo of في 2022..المغرب أبكى العالم العربي وأفرحه ايضا

في 2022..المغرب أبكى العالم العربي وأفرحه ايضا

2022-12-27 / 10:39
Photo of تقرير يكشف أكثر 10 كوارث بيئية تكلفة في 2022

تقرير يكشف أكثر 10 كوارث بيئية تكلفة في 2022

2022-12-27 / 09:29
Photo of طقس الثلاثاء. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2022-12-27 / 09:05
Photo of “التفحيط” بشاطئ أشقار يجر شخصا الى أصفاد الشرطة بطنجة

“التفحيط” بشاطئ أشقار يجر شخصا الى أصفاد الشرطة بطنجة

2022-12-26 / 22:07
Photo of “قيس” يجر البلاد للخراب وحزب تونسي يشكوه للجامعة العربية

“قيس” يجر البلاد للخراب وحزب تونسي يشكوه للجامعة العربية

2022-12-26 / 21:48
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق