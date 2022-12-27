تزامنا و احتفالات رأس السنة.. حركية كثيفة بالمطارات و السياح يتوافدون على المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تشهد عديد المطارات الدولية بالمغرب خلال الآونة الأخيرة حركية مكثفة بسبب الإقبال الكبير لعدد من السياح على زيارة المغرب تزامنا و احتفالات رأس السنة الميلادية.

و شهد مطار محمد الخامس الدولي في اليومين الماضيين حركة ملاحة جوية اسثتنائية، حيث حطت في مدرجاته عشرات الرحلات قادمة من دول أوروبا و أمريكا و كندا و على متنها عدد كبير من السياح الأجانب.

الأمر ذاته عاشه مطار المنارة بمراكش و مطار أكادير و فاس و طنجة، حيث يفضل الأجانب عادة اختيار وجهة المغرب لتزجية مناسبة أعياد الميلاد نظرا لما توفره المملكة من بنية تحتية و مؤهلات سياحية و عروض و خدمات بأسعار معقولة و تنافسية، بالإضافة للأمن و الكرم و الغنى و التنوع الثقافي و التاريخي للمغرب.

*الصورة من الأرشيف

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