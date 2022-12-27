قمة الرجاء و المغرب الفاسي تستنفر السلطات الأمنية الولائية بالدار البيضاء

2022-12-27 / 10:50
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هبة بريس ـ رياضة 

تنطلق بداية من مساء اليوم مباريات البطولة الوطنية بعد توقف فاق الخمسة أسابيع بسبب مونديال قطر، حيث سيقص ناديي الرجاء الرياضي و المغرب الفاسي شريط الجولة التاسعة بلقاء قمة سيكون مسرحه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

قمة النسور الخضراء و النمور الصفراء تعود من خلالها المشاهد الرياضي على حضور جماهيري كثيف يملأ جنبات الملعب و هو الأمر الذي سيكون كذلك اليوم بعد أن بيعت تقريبا كل التذاكر التي طرحتها إدارة النادي البيضاوي.

و لتأمين هذا الحدث الرياضي، جندت السلطات الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء كافة عناصرها و سخرت إمكانيات لوجستيكية مهمة حتى تكون القمة بعنوان الفرجة و الروح الرياضية و التنظيم المحكم.

و عقدت ولاية أمن الدار البيضاء اجتماعات مطولة في الأيام الماضية للوقوف على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، كما عقدت اجتماعا مع ممثلي الفريق المنظم و إدارة الملعب و باقي المتداخلين في المباراة التي يتوقع أن تستقطب أكثر من 45 ألف متفرج.

*الصورة من الأرشيف

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