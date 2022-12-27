في 2022..المغرب أبكى العالم العربي وأفرحه ايضا

هبة بريس _ ع عياش

يتذكر الجميع موجة الحزن والأسى التي عمت المغرب والعالم العربي بفعل الصدمة التي خلفها انتشال الطفل ريان ميتا من قاع بئر بعد خمسة أيام على سقوطه فيه عرضا، على الرغم من الجهود التي بذلتها فرق الإغاثة. وهي المأساة التي تابعها العالم بأسره، وشدت الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي لأيام.

وتابع الملايين حول العالم حينها ملحمة استخراج الطفل المغربي البالغ من العمر خمس سنوات، منذ سقوطه في بئر عمقه أكثر من 30 متراً، حفره والده لأغراض زراعية قبل سنوات، لكن البئر ابتلع الطفل المسكين أثناء لهوه على سطحه فسقط بداخله في غفلة من أهله.

وبمجرد وقوع الحادثة، تفاعل مغردون من كافة الدول العربية، بأكثر من 200 ألف تغريدة، مطالبين بتسليط الضوء على قضية الطفل وتوجيه استغاثة لإنقاذه من الموت قبل فوات الأوان، وهو ما تجلى في وسوم «أنقذوا ريان» و«كلنا مع ريان» كانت لها الصدارة في المغرب والدول العربية.

وفي مؤشر إلى التأثر الكبير بهذه المأساة، صدر إعلان وفاة الطفل البالغ من العمر خمس سنوات، عن الديوان الملكي اذ قال حينها “إن العاهل المغربي الملك محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي «بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته».

وتدفق سيل من رسائل العزاء بجميع اللغات على شبكات التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم، ولقيت الحادثة تفاعلا كبيرا من العديد من المسؤولين في العالم بل بدى جليا أن الجميع بكى لوفاة ريان ..مشاهد لن تنسى وبقدر ماكانت حزينة بقدر ما عكست روح التضامن ونبل الانسانية

وكما ابكى المغرب اشقائه العرب والعالم افرحهم ايضا ..افرحهم كثيرا بعد حصد أسود الأطلس المركز الرابع عالمياً والأول في قلوب العرب …

عمت فرحة عارمة في أرجاء الدول العربية، مع عبور منتخب المغرب محطة البرتغال بتأهل تاريخي في كأس العالم الذي تستضيفه قطر.

وتأهل المغرب إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 عقب فوزه على البرتغال بهدفٍ دون مقابل في استاد “الثمامة” بقطر ضمن دور الثمانية، ليكون بذلك “أسود الأطلس” أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز.

وجرى تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي توثق فرحة كبيرة لاشقائنا العرب بل هلل العرب من بغداد إلى الدار البيضاء حين أصبح المغرب أول بلد يتحدث العربية يحقق هذا الإنجاز

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