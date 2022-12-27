Supporters cheer and light flares as Morocco's national football team arrives to the center of the capital Rabat, on December 20, 2022, after the Qatar 2022 World Cup. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

“انجاز الأسود” ب” نية مغربية”.. وزارة توثق كل لحظات المونديال

2022-12-27 / 10:00
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هبة بريس _ الرباط

حتى لا تضيع تفاصيل المناسبة ؛ أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق متحف افتراضي، يضم صور وفيديوهات إنجاز “أسود الأطلس”، خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن هذا المتحف الرقمي الذي أطلق عليه “نية مغربية”، جميع الصور والفيديوهات الرسمية للمنتخب بالإضافة، إلى الصور والمقاطع التي التقطتها الجماهير المغربية، لتوثيق لحظات الفرح والاحتفال، خلال نهائيات كأس العالم، التي عرفت مشاركة متميزة للمنتخب المغربي.

كما يضم المتحف بحسب بيان للوزارة، صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي للاعبي المنتخب المغربي بالعاصمة الرباط، بعد عودتهم من قطر واستقبالهم من طرف العاهل المغربي رفقة أمهاتهم.

وسيكون هذا المتحف، “متاحا أمام الجميع، لإضافة صور وفيديوهات، تخلد لهذا الإنجاز التاريخي، حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين”، بحسب البيان

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‫2 تعليقات

  1. المغاربة اعتادوا على النية واخلصوها وكانت النتيجة إيجابية وموفقة بالاطاحة بكبار الفرق العالمية والمصنفة في المراتب الاولى..

  2. شهادات العرب نعتز بها نحن المغاربة وشكرا لكل الشعوب العربية .
    نتمنى حظ موفق للجميع ومسار متميز لكل المنتخبات العربية..

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