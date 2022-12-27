“انجاز الأسود” ب” نية مغربية”.. وزارة توثق كل لحظات المونديال
حتى لا تضيع تفاصيل المناسبة ؛ أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق متحف افتراضي، يضم صور وفيديوهات إنجاز “أسود الأطلس”، خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ويتضمن هذا المتحف الرقمي الذي أطلق عليه “نية مغربية”، جميع الصور والفيديوهات الرسمية للمنتخب بالإضافة، إلى الصور والمقاطع التي التقطتها الجماهير المغربية، لتوثيق لحظات الفرح والاحتفال، خلال نهائيات كأس العالم، التي عرفت مشاركة متميزة للمنتخب المغربي.
كما يضم المتحف بحسب بيان للوزارة، صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي للاعبي المنتخب المغربي بالعاصمة الرباط، بعد عودتهم من قطر واستقبالهم من طرف العاهل المغربي رفقة أمهاتهم.
وسيكون هذا المتحف، “متاحا أمام الجميع، لإضافة صور وفيديوهات، تخلد لهذا الإنجاز التاريخي، حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين”، بحسب البيان
8 تعليقات
المغاربة اعتادوا على النية واخلصوها وكانت النتيجة إيجابية وموفقة بالاطاحة بكبار الفرق العالمية والمصنفة في المراتب الاولى..
شهادات العرب نعتز بها نحن المغاربة وشكرا لكل الشعوب العربية .
نتمنى حظ موفق للجميع ومسار متميز لكل المنتخبات العربية..
الركراكي وليد كان يصر على اخلاص كل المغاربة نيتهم فكان الوصول الى المربع الذهبي..
رفعتم رؤوسنا عاليا و سنبقى فخورين بكم و بما قدمتوه في هذه النسخة القطرية..
الشكر لله ثم لكم أداء رائع جداً منكم جمعتم العرب فى لحظة واحدة بعد كل مباراة فرحا بكم كل التحية و التقدير لكم ..
الشكر لكم على مجهوداتكم الجبارة التي لم تُتَوج بسبب الظلم التحكيمي ..
كل الحب والاحترام والتقدير لاسود الاطلس شكرا لكم شرفتمونا وأدخلتم الفرحة والسرور في قلوبنا ..
بارك الله فيكم جميعا كنتم ابطال و لازلتم ابطال أدخلت الفرحة في قلوب العالم العربي و الاسلامي و وحدتهم الشعوب كافة شكرا جزيلا لكم نحن فخورون بكم يا ابطال العرب.