50 ق__تيلا بسبب عاصفة “القرن” الثلجية في الولايات المتحدة

هبة بريس

شرعت طواقم الإنقاذ في إحصاء خسائر العاصفة الثلجية التي اجتاحت الولايات المتحدة، وحرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج، حيث وصل عدد الوفيات جراء الطقس إلى 27 الاثنين، وما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتقلبة بما يصاحبها من ثلوج ورياح ودرجات حرارة متجمدة اجتاحت البلاد على مدار عدة أيام، متسببة بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وما لا يقل عن 49 حالة وفاة.

وأدت أحوال الطقس المتقبلة إلى إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة بما في ذلك نحو 3800 رحلة الإثنين، وفقا لموقع Flightaware.com.

الرئيس الأمريكي جو بايدن علق في تغريدة على تويتر الإثنين “قلبي مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم”، مشيرا إلى أنه تحد ث هاتفيا مع حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، ووعد بتوفير الموارد اللازمة

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