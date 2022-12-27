استطلاع : مونديال قطر الأفضل في القرن الـ21

هبة بريس _ رياضة

اختير كأس العالم قطر 2022 كأفضل نسخة مونديالات القرن الواحد العشرين، وفقا للاستطلاع الذي أطلقته الشبكة الإخبارية البريطانية بي بي سي سبورت “BBC”.

وشهد القرن الواحد والعشرون تنظيم البطولة في اليابان وكوريا الجنوبية في 2002، ألمانيا 2006، جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022.

وحصد مونديال قطر نسبة تصويت بلغت 78% ، يليه مونديال اليابان وكوريا بنسبة 6%، ثم مونديال البرازيل بـ5%، و مونديال روسيا 4%، ثم مونديال ألمانيا 4%، وأخيرا مونديال جنوب أفريقيا بـ3%.

وقالت الشبكة البريطانية إن كرة القدم احتلت مرتبة الصدارة من حيث اهتمام الشعوب في مختلف أنحاء العالم، وإن هناك قصصاً رائعة تروى عن استضافة قطر للمونديال، لافتة إلى أن التصويت في الاستطلاع سيوضح إلى أي مدى كانت هذه القصص جيدة.

وألقت بي بي سي سبورت الضوء على كل نهائيات كأس العالم في هذا القرن، ودعت جمهور القراء للمشاركة في اختيار أفضل مونديال عبر الاستطلاع، الذي انتهي مساء اليوم الاثنين.

وكانت تقارير قد اختارت نسخة كأس العالم في قطر، التي انتهت قبل أيام، الأفضل على الإطلاق، من حيث التنظيم، وكذلك الحضور الجماهيري، ومستوى المنافسة في البطولة.

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