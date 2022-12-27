Policemen stand guard near a police booth in Cairo, September 2, 2012. The priority for many Egyptians, and one of those listed by President Mohamed Mursi for his first 100 days in office, is ending a crime wave that started in the power vacuum after Egyptian leader Hosni Mubarak was ousted last year. But it will be a huge task to rebuild public trust in the police and state security services, which Mubarak used to persecute dissenters, including Mursi's own Muslim Brotherhood, as well as to change the culture of the 450,000-strong force. Picture taken September 2, 2012. To Match Feature EGYPT-POLICE/ REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

مصر.. مدرس ين__تحر في بث مباشر على فيسبوك

2022-12-27 / 09:14
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هبة بريس _ وكالات

أقدم مدرس مصري، مساء الاثنين، على الانتحار في بث مباشر عبر حسابه على موقع “فيسبوك” جراء مروره بـ”أزمة نفسية”، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع “القاهرة 24” أن مدرس مادة تربية فنية في إحدى المدارس بمحافظة الفيوم، قد انتحر جراء تناوله قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

ووثق المُعلم لحظات الخلاص من حياته في بث مباشر ، وذلك في منزله في مدينة الفيوم، حيث كشف عن وجود خلافات مع أحد الأشخاص، دون أن يذكر اسم أو هوية ذلك الشخص الذي كان السبب في تخلصه من حياته.

وقال المُعلم خلال المقطع، إنه عانى نفسيًا من أحد الأشخاص في حياته، وغير قادر على استكمال حياته.

وقبل ساعات من الانتحار، نشر المدرس، منشورا على حسابه لمح فيه إلى حدوث خطب ما خلال ساعات أو أقل، قائلا: “قد تكون ساعات أو أقل من ذلك وينتهي الأمر”.

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