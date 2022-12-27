مصر.. مدرس ين__تحر في بث مباشر على فيسبوك

هبة بريس _ وكالات

أقدم مدرس مصري، مساء الاثنين، على الانتحار في بث مباشر عبر حسابه على موقع “فيسبوك” جراء مروره بـ”أزمة نفسية”، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع “القاهرة 24” أن مدرس مادة تربية فنية في إحدى المدارس بمحافظة الفيوم، قد انتحر جراء تناوله قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

ووثق المُعلم لحظات الخلاص من حياته في بث مباشر ، وذلك في منزله في مدينة الفيوم، حيث كشف عن وجود خلافات مع أحد الأشخاص، دون أن يذكر اسم أو هوية ذلك الشخص الذي كان السبب في تخلصه من حياته.

وقال المُعلم خلال المقطع، إنه عانى نفسيًا من أحد الأشخاص في حياته، وغير قادر على استكمال حياته.

وقبل ساعات من الانتحار، نشر المدرس، منشورا على حسابه لمح فيه إلى حدوث خطب ما خلال ساعات أو أقل، قائلا: “قد تكون ساعات أو أقل من ذلك وينتهي الأمر”.

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