طقس الثلاثاء. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2022-12-27 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق الريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، مع تكون صقيع محلي ونزول أمطار متفرقة وتسجيل رعد جنوب المملكة.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مع تناثر حبات من الغبار بكل من المناطق الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و06 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية والأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 05 و12 درجة بالجنوب-الشرقي والغرب والسايس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 11 و18 درجة بالأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس. وستكون ما بين 08 و13 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الملموس بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب كاب بارباص، وهائجا بباقي السواحل.

المصدر : وكالات

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