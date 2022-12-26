العدالة والتنمية: ندين الاتهامات الخطيرة التي تعرض لها ” زكرياء أبوخلال
عبّر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إدانة المجموعة لما نشره موقع إلكتروني من اتهامات خطيرة، حول لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، زكرياء أبوخلال.
واعتبر بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الإثنين 26 دجنبر 2022، أن ما نشره الموقع المشار إليه، حول اللاعب المتألق زكرياء أبوخلال، يندرج في إطار حملة تشويش على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم، وحملة تلويث للفرحة التي عمت المغرب بهذا الإنجاز، الذي تزامن مع تساقط أمطار الخير، والتي كانت سببا آخر للفرحة في البلاد.
وقال بووانو “كما أن هناك أعداء للنجاح فهناك كذلك أعداء للفرح”، مشيرا إلى أنه كلما فرح المغاربة بحدث مميز، إلا ويخرج من يشوش عليهم، متسائلا “ما معنى أن يُستهدف اللاعب المتألق عز الدين أوناحي بالإشاعة؟ وما معنى أن يُستهدف المدرب الكفء وليد الرگراگي بنشر صور عادية لشقيقته، في هذا الوقت بالضبط؟”.
وسجل بووانو أن هذا الاستهداف يتجاوز المنتخب الوطني، إلى استهداف القيم المشتركة للمغاربة، والتي أبرزها لاعبو المنتخب وهم يحققون الإنجاز التاريخي بكأس العالم بقطر.
31 تعليقات
كرهو انه اللاعبين يكونو متدينين؟ لا حول ولا قوة الا بالله ربي يثبته ويصلح احوالنا
لدينا أعداء الداخل أكبر خطرا من أعداء الخارج .. يجب إصلاح المجتمع وتنظيفه من هؤلاء حتى يستقيم الفرد وتنهض الأمة .. بو خلال نموذج وقدوة لكل شاب مغربي وعربي وفخر لنا أن نحتدي به 👏🏻
سبحان الله وصلنا الى زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لما يكون الشخص ملتزم بتعاليم دينه الإسلام وينصح زملائه يطلع متشدد،،،
صدقت يا رسول الله جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا
أصبح شكر الله والسجود إليه وأداء الصلوات والفرائض مدعاةً للقلق
فعلاً أصبحنا بزمن القابض على دينه كالقابض على جمر
الله يرحمنا برحمتو
و اين المشكل في أن سكون سلفيا، كلنا نتبع السلف الصالح، و لله الحمد اللهم ثبته و ثبتنا يارب.
نسأل الله ان يثبته علي جادة الصواب
الحمد لله على نعمة الإسلام… و ما النصر إلا من الله…
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ولد الدين غريبا ويعود فى اخر الزمان غريبا
الله يثبته ويهدي على يده كل اصحابه .ويجعلهم على الكتاب والسنه ونهج سلف خير الامه
ما اجمل هذا الفتى وما افضله ان كان متدين ويعرف الله عز وجل ويؤدي فرائضه ان شاء الله لو كان بهذا الشكل كما تقولون ستجدوه ناجح ومرموق و له مكان باذن الله وفقه الله الى ما فيه الخير والصلاه