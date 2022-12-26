تقارير: سان جيرمان يقدم عرضه الأول لضم المغربي أمرابط

2022-12-26 / 19:57
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قدم عرضا لنادي فيورنتينا الإيطالي من أجل ضم نجم خط وسط المنتخب المغربي سفيان أمرابط.

وذكرت الصحف الفرنسية أن باريس سان جيرمان، أبدى بشكل جدي رغبته في التعاقد مع النجم المغربي ذي 26 عاما، بعدما أصبح حديث المدربين والرأي العام الكروي في العالم.

وحسب التحديث الأخير لموقع “ترانسفير ماركيت”، فإن القيمة السوقية للنجم المغربي انفجرت بعد تألقه في مونديال قطر لتصل إلى 25 مليون يورو، بعدما كانت في حدود 10 ملايين يورو، في نوفمبر الماضي

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‫21 تعليقات

  1. غاكتعمروا الشوارج.فالأخير غيبقاو ففراقيهم.
    الفرق الكبيرة مكتزعمش على اللاعب لي بان فبطولة إنما كتشوف المستقبل والاستثمار.
    ليفربول سدات و خدات جاكبو ديال هولاندا،
    أوناحي جلتوا مانشستر وباريس والميلان، ودابا كتهدروا على مرسيليا.
    الاعب الإفريقي آخر مكيفكروا فيه حيت خسوا يمشي للبطولة الإفريقية فنصف الدوريات، ويقدر يتصاب وميكملش…

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