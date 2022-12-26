تقارير: سان جيرمان يقدم عرضه الأول لضم المغربي أمرابط

2022-12-26 / 19:57
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قدم عرضا لنادي فيورنتينا الإيطالي من أجل ضم نجم خط وسط المنتخب المغربي سفيان أمرابط.

وذكرت الصحف الفرنسية أن باريس سان جيرمان، أبدى بشكل جدي رغبته في التعاقد مع النجم المغربي ذي 26 عاما، بعدما أصبح حديث المدربين والرأي العام الكروي في العالم.

وحسب التحديث الأخير لموقع “ترانسفير ماركيت”، فإن القيمة السوقية للنجم المغربي انفجرت بعد تألقه في مونديال قطر لتصل إلى 25 مليون يورو، بعدما كانت في حدود 10 ملايين يورو، في نوفمبر الماضي

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‫20 تعليقات

  7. امرابط لاعب كبير بمستواه غني بعطائه في ارضية الملعب يستاهل يلعب في اكبر الاندية

  9. اللهم بارك حير إنشاء الله الله إحفظهم كاملين والمدرب والجمهو والشعب العربي والإسلامي

  15. كل الاحترام لهذا البطل الشامخ الذي كان في المباريات يكون متعبا ويصر على دخول أرضية الملعب من اجل الفوز..

  16. امرابط نريد مزيدا منهم في التشكيلة الوطنية القتال والنظال شكرا لكم ابطال ..

  17. تخلطوا لكم التصاور الصورة خاصة بنور الدين امرابط وليست لاخوه سفيان sans commentaire !!!

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