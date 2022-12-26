تقارير: سان جيرمان يقدم عرضه الأول لضم المغربي أمرابط
هبة بريس _ رياضة
ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، قدم عرضا لنادي فيورنتينا الإيطالي من أجل ضم نجم خط وسط المنتخب المغربي سفيان أمرابط.
وذكرت الصحف الفرنسية أن باريس سان جيرمان، أبدى بشكل جدي رغبته في التعاقد مع النجم المغربي ذي 26 عاما، بعدما أصبح حديث المدربين والرأي العام الكروي في العالم.
وحسب التحديث الأخير لموقع “ترانسفير ماركيت”، فإن القيمة السوقية للنجم المغربي انفجرت بعد تألقه في مونديال قطر لتصل إلى 25 مليون يورو، بعدما كانت في حدود 10 ملايين يورو، في نوفمبر الماضي
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20 تعليقات
مزيدا من التألق والابداع لأسود الأطلس..
لا نريده لاعب دكة.. نريده رسمي مع الاستحقاق.
يستاهل
أمرابط يستحق فريق كبير في العالم
يستااهل ماشاء الله عليه أسد 🇲🇦
لعب ذو جودة عالية يستاهل فريق عالمي يليق بمؤهلاته
امرابط لاعب كبير بمستواه غني بعطائه في ارضية الملعب يستاهل يلعب في اكبر الاندية
اللهم يسر و لا تعسر ،
اللهم بارك حير إنشاء الله الله إحفظهم كاملين والمدرب والجمهو والشعب العربي والإسلامي
أمرابط والله يستحق اللعب في أرقى الأندية الأوربية
موفق انشاء الله دائما ..
اللهم بارك لاعب كبير ومن أحسن اللاعبين في خط الوسط في كأس العالم
اللهم احفظه ولا ترينا فيه بأسا الجدار الأمني للمنتخب ويعول عليه ..
لاعب خلوق ومبدع وفنان احترافي جدا في اللعب مع الخصم ..
كل الاحترام لهذا البطل الشامخ الذي كان في المباريات يكون متعبا ويصر على دخول أرضية الملعب من اجل الفوز..
امرابط نريد مزيدا منهم في التشكيلة الوطنية القتال والنظال شكرا لكم ابطال ..
تخلطوا لكم التصاور الصورة خاصة بنور الدين امرابط وليست لاخوه سفيان sans commentaire !!!
عروض امرابط مفتوحة من قبل توتنهام الانجليزي. واليفيربول الانجليزي ..
مسيىة موفقة يارب العالمين..
Un grand joueur sauf celui de la photo c’est nourdine