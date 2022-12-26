عبد اللطيف وهبي

وهبي: تنزيل مدونة الأسرة اعترته اختلالات

2022-12-26 / 19:41
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن تجربة تنزيل مدونة الأسرة اعترتها اختلالات على مستوى البنيات و على مستوى القانون، لافتا في هذا السياق، إلى توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ذات الصلة بتعديل مدونة الأسرة، والواردة في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش.

وأبرز وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “خطة تجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية،أن هناك “نقاشا داخليا بين مؤسسات الدولة” في هذا الشأن، مشيرا أيضا إلى أن وزارة العدل توصلت بمجموعة من الملاحظات من منظمات نسائية حول قضايا محدّدة.

وبخصوص البينات التحتية، قال الوزير “نتوفر على67 في المائة فقط من المحاكم المستقلة، أي 52 قسم قضاء الأسرة”، داعيا إلى “إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج”.

وتطرق وهبي أيضا، إلى الصعوبات المرتبطة بولوج المرأة إلى محاكم الأسرة، مبرزا أنه في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة، تم تعيين تسع مساعدات اجتماعيات ناطقات بـ”الريفية”، و22 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تاشلحيت”، فيما تم تعيين 26 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تمازيغت”، واثنتين ناطقتين بالحسانية.

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‫10 تعليقات

  1. نتمنى من وزير العدل تطهير المحاكم من الفساد.لايعقل ان تملك الوثائق وينزعون الحق منك بالفساد.راقبوا برك الله فيكم احكام القضاة واخلاقياتهم خاصة هنا في ورزازات.لقد وصل السيل الزبى

  5. لا أحلل حراما ولا احرم حلالا هذا في خطاب جلالة الملك حول مدونة الأسرة،

  8. وسي وهبي المرأة معندهاش حقها في مدونة الاسرة ألمرأة مضلومة كتجمع على رجل نفقة كيمشي يدوز غليها شهر ديال الحبس اوهية تعيش العداب باش توفر لولادها الحواج او القراية او الماكلة اوخصها زبالة ديال لفلوس لمحامي او لعون قضائي باش يوصل ستدعاء لرجل هد شي كامل اوكتقول غدي تصلح مدونة الاسرة ف كاش غدي تصلحها

  9. هو تحيدو ديك رخصة الموافقة الزوجة..راه البلاد تفشت فيها العزوبية والعنوسة..! او الزواج بالكونطرا لي عجبو الحال يكمل ولي مابغاش يشد الارض بزاف الرجال ماقادش على المسؤوليةوحتى النساء ليس بقدورهن تربية الاولاد .لي باغي يبقى مزوج ولي باغي يحبس قبل ما يريب عليه الزمن..!

  10. اودي خمسة سنوات ديالك دايزة ومن بعد إلى مزبلة التاريخ إلى لقيتي بلاصة تما.

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