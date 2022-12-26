الجامعة تعلن توقيف مسؤولين رياضيين

2022-12-26 / 19:25
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها اتخذت القرارات التالية :

– توقيف عبد النبي رياض، رئيس النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين، لتزويره توقيع وتغييره بنود عقد احترافي لكرة القدم.

– توقيف أسامة رياض، الكاتب العام لفريق النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، لمدة سنتين نافذتين، لتزويره توقيع وتغييره بنود عقد احترافي لكرة القدم.

– تغريم فريق النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة مبلغ 10 آلاف درهما.

– توقيف خالد الخلابي، الكاتب العام لنادي مجد الوفاق الرياضي الفاسي لكرة القدم، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهما، لتزويره وثيقة رسمية وانتحال صفة منظمة بقرارات تنظيمية.

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‫4 تعليقات

  2. تزوير وتيقة رسمية هو جناية تصدر فيها عقوبة ما بين تلات وخمس سنوات سجنا نافدا

  4. المهم هل تم وضع شكايات بذلك لذى النيابة العامة لان الامر يتعدى ما هو رياضي الى ما هو جنائي

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