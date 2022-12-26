الولايات المتحدة .. أزيد من 37 قت__يلا في عاصفة ثلجية

2022-12-26 / 19:08
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هبة بريس _ الرباط

تواصل عاصفة شتوية، مصحوبة برياح قوية وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة، اجتياح الولايات المتحدة منذ الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل واضطراب أزيد من 1500 رحلة جوية اليوم الاثنين.

وفي ولاية نيويورك، لا سيما في الجزء الغربي منها، لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم، الأحد، جراء العاصفة “الأكثر تدميرا” في تاريخها، حسب ما أعلنت حاكم الولاية، كاثي هوشول.

وأفادت قناة “سي إن إن” الإخبارية أن التساقطات الثلجية الكثيفة والعاصفة الثلجية ساهمت في صعوبة حركة السير على الطرق في ظل انعدام الرؤية، كما أدت إلى تجمد المحطات الكهربائية الفرعية وخلفت 17 قتيلا على الأقل في جميع أنحاء الولاية ليلة الأحد.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه تم نشر المئات من جنود الحرس الوطني للمساعدة في جهود الإنقاذ في نيويورك. كما تمت تعبئة شرطة الولاية في أزيد من 500 عملية إنقاذ.

كما أعلنت ولايات كولورادو وكانساس وكنتاكي وميسوري وأوهايو وتينيسي وويسكونسن، عن وفيات ناجمة عن هذه العاصفة الشتوية.

ووفق الموقع المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل حركة النقل الجوي خلال فترة عطلة نهاية السنة، حيث تم إلغاء حوالي 1575 رحلة اليوم الاثنين، فيما تم تأجيل 1875 رحلة أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن فوضى السفر في فترة ما بعد العطلة تطال معظم أنحاء البلاد، حيث تم الإبلاغ عن معظم الإلغاءات في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، ثم دنفر، وثورغود مارشال في بالتيمور وشيكاغو ميدواي.

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‫18 تعليقات

  5. وما ربك بظلام للعبيد… وقدرة الله اقوى من جميع الطغاة في الكون فاعتبروا

  7. بردا وسلاما للجميع بدون اي استثناء يا رب احمي الشعوب الامريكيه والعربيه يا رب 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🤲🤲🤲

  8. هذا ماهو الي رساله من الله علي تحديهم انهم توصلو الي أسرار في السماء لا أحد قادر علي ذالك.
    وهو القاهر فوق عباده وهو الطيف الخبير.

  9. اللهم سلم يارب الناس في امريكا وكندا وعنا وعن كل انسان…نحن اخوة بالانسانية يارب ارحم ضعفنا يارب العالمين.

  16. انها الولايات المتحده اكبر قوي علي وجه الارض…. ولاكنهم نسو ان الله هو القوي… لمن الملك لمن القوه لله الواحد القهار….

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