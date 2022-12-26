نادي النصر السعودي يرد على صفقة انتقال رونالدو إلى صفوفه

هبة بريس _ رياضة

رد المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو سالازار، على أنباء التفاوض مع نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على انتقاله إلى صفوفه، بعد فسخ نادي “مانشستر يونايتد” تعاقده معه.

وأكد سالازار في تصريحات لموقع “فلاش سكور” الرياضي، أنه “من غير المسموح له بتأكيد أو نفي صفقة الانتقال”.

وقال: “غير مسموح لي بقول نعم أو لا، دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام، وكما ترون، هذه مفاوضات شاقة، ليس للنادي فحسب، ولكن لعالم كرة القدم”.

وتابع: “ما يمكنني قوله هو إن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، وذلك بسبب الرغبة التي يُظهرها لتحقيق الفوز، وبعد ذلك، كمواطن برتغالي أدعمه دائما، ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل

وتأتي تصريحات المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، مارسيلو كالازار، بعد أن ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، نقلا عن مصادر “خاصة”، أن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن انتقال نجم ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي.

وحول تكاليف الصفقة أوضحت المصادر أنها ستكلف “800 مليون ريال سعودي”، مشيرة إلى أن “إحدى الشركات الراعية لنادي النصر” ستقوم بتمويل الصفقة كاملة من خلال عقد “إستراتيجي متكامل، يمتد حتى 3 أعوام”.

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