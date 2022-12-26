وهبي: سيتم التعامل بـ “تشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.
وأشار السيد وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما اعتبرَه “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.
في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.
11 تعليقات
آشكاين… يجب محاسبتها إذن بالتشهير باللعب الوطني ابو خلال. نحن لسنا في مصر. إذا كان هناك قانون يجب تطبيقه إذن
خطوة في الاتجاه الصحيح
طبعا قانون هدا ليس حبا في ابوخلال ومن على شاكلته لا بل لامور اخرى تخدم مصالح الفاسدين بالدجة الاولى وطبعا استغلو الموضوع لتمرير القانون الجديد
ركب فوق موجة بوهلال لتكميم الأفواه
تكميم الافواه ليس إلا.
يجب تجريم التشهير و السب و الشتم على الأنترنيت ليس كل من يحمل هاتفيها و يسلط لسانه القبيح على عباد الله من له دليل على اي خروقات فليتكلم و من يهوى الإبنتزاز و اللعب بأعراضالناس يعاقب هذا هو روح القانون من الذي يعطي الحق لأي كان أن ينشر الحياة الشخصية السلبية و الإيجابية للناسأمام العالم الجواب ليس لأي كان الحق في ذلك
و قانون من أين لهم كل هذا
قانون ضبط الفاسدين أولى. قانون ضد الثراء الفاحش اولا.
تايامنو راسهم باش ينهبوك ومتهضرش تشوف وتسكت طغاو هادو
لاحول.ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب اليه من د نوب
كارثة ان يكون هدا مسؤول في البلد.