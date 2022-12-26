“ساوند إنيرجي”متفائلة..المملكة تمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي
أعلنت شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، أنها متفائلة بشأن امتلاك المملكة لاحتياطات معتبرة من الغاز الطبيعي، وأن ذلك سيساعدها على أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا، بل وتتجه لتصدير الغاز نحو أسواق عالمية.
جاء ذلك على لسان غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، في حوار مع موقع “بتروليوم إيكونوميست”، أوضح فيه أن الغاز بالمغرب سوف يحدث تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائض للتصدير.
وأضاف ليون، في التصريح، أنه بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء؛ إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية.
10 تعليقات
ياليت تكون كذبة الشهر، لان في النهاية لن يستفيد منه الشعب، وستذهب إرادته إلى حقائب……. ؟
أتمنى أن يستفيد أبناء المنطقة الذين يعيشون الت.هميش
سيرفع دعم الدولة عن غاز البوتان سنة 2023 … ليصبح ثمن قارورة الغاز من الحجم الكبير ما يعادل 120دراهم
عشرة سنين من سمعنا لقاو اغاز كدوب…ارحل اخنوش
برزطونا بهاد تندرارة شي حاجة مشفناها
كل هدا مجرد مفرقعات. الغرض منها تضليل الرأي العام. أكبر مخزون في العالم من الفسفاط بخريبكة. هنا أيضا الفقر. للمجاعة والاضطهاد. نفس الشي بمنجم الدهب بطاطا.
المهم ارحل اخنوش
مشنا والو غير الاشهار
اظنهم يتكلمون عن بلد آخر… اتقوا الله فهذا الشعب حمال.. يصبر ويصبر وحين تستحكم الضغوط به سينفجر.
درو النية ان شاء اكون خير