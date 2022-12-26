“ساوند إنيرجي”متفائلة..المملكة تمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي

2022-12-26 / 18:16
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة “ساوند إنيرجي” البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، أنها متفائلة بشأن امتلاك المملكة لاحتياطات معتبرة من الغاز الطبيعي، وأن ذلك سيساعدها على أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا، بل وتتجه لتصدير الغاز نحو أسواق عالمية.

جاء ذلك على لسان غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، في حوار مع موقع “بتروليوم إيكونوميست”، أوضح فيه أن الغاز بالمغرب سوف يحدث تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائض للتصدير.

وأضاف ليون، في التصريح، أنه بالرغم من أن المغرب مازال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء؛ إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدمًا في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية.

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