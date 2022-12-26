شكيب بنموسى

بنموسى: 25 ألف قسم للتعليم المشترك بالمغرب

2022-12-26 / 17:17
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هبة بريس - الرباط

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته تعتمد الأقسام المشتركة في السلك الابتدائي ببعض المناطق نظرا لخصوصيات المناخ ولقلة التلاميذ الموجودين بهذه المناطق.

وذكر الوزير في معرض رده على اسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن عدد هذه الأقسام يبلغ 25 الف قسم، وعددها ينخفض من سنة إلى آخر، مشيرا الى أن عدد من هذه الأقسام لا يتجاوز عدد التلاميذ 3 و4 في كل مستوى.

وشدد الوزير، على أن هناك حلول نشتغل عليها وهي المدارس الجماعية، توفير النقل المدرسي، توفير الداخليات وغيرها.

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