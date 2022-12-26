بنموسى: ملاعب القرب تلعب دورا مهما في تعميم الرياضة

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن ملاعب القرب تلعب دورا مهما في تعميم الرياضة في جميع أنحاء المملكة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن عدد هذه الملاعب يجعل الموارد البشرية الضرورية لتسييرها لا يمكن توفيرها من طرف الوزارة، ولذلك نشتغل في اطار شراكة مع الجماعات والسلطات لإيجاد حلول مناسبة في تدبير ملاعب القرب

وأضاف الوزير قائلا “هناك نماذج ناجحة في تدبير هذه الملاعب سواء من طرف الجماعات أو عبر شركات التنمية المحلية، أو من خلال التعاقد مع جميعات مختصة”، مشيرا إلى أن الوزارة هيأت دفتر تحملات لتأطير هذه العملية، وللمساعدة في المراقبة الضرورية في تسيير هذه الملاعب.

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