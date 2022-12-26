إنزكان : إعتقال تاجر بحوزته ” مهيجات جنسية” وأدوية طبية

2022-12-26 / 17:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بتعليمات من النيابة العامة بإبتداىية إنزكان ، تم توقيف أحد التجار وهو في حالة تلبس بالاتجار في مواد طبيبة و ” مهيجات جنسية ” تضر بالصحة العامة بداخل محله التجاري وسط المدينة .

وكانت الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، قد داهمت المحل التجاري، وتفتيش محتوياته، ليتم حجز قرابة 1908 قرص من عقاقير ومهيجات جنسية و11.710 قرص طبي مهرب، تستعمل لأغراض طبية تشكل خطرا على الصحة العامة.

وقد تم ايداع التاجر اليوم الاثنين 26 دجنبر الجاري، السجن المدني بأيت ملول، في انتظار محاكمته بالمنسوب له، فيما قالت مصادر عليمة، أن مدينة إنزكان، تنتشر بها محلات تجارية باتت مختصة في بيع أدوية مهربة ومهيجات جنسية مجهولة المصدر.

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