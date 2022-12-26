هشام بهلول :”التبرع بالأعضاء حلال وهو من أهم الصدقات إن لم يكن أهمها”

2022-12-26 / 15:55
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نجلاء مزيان

تقاسم الفنان المغربي هشام بهلول مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مرور إسمه بأحد البرامج كمتبرع بأعضائه بعد الوفاة.

و نشر الفنان المغربي مقطع الفيديو معلقا عليه :”لايف للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لبرنامج لان على الأولى،الصورة تؤرخ لتسجيل إسمي كمتبرع محتمل بعد الوفاة،شاهد لايف للتبرع بالأعضاء بعد هذا المنشور”.

و خلف “بوسط” هشام بهلول جدلا واسعا، حيث انقسمت التعاليق بين مؤيد و معارض، فيما حاول الفنان المغربي الاستدلال بمجموعة من الآيات القرآنية و كذا الأحاديث النبوية.

و ردا على إحدى متابعاته بمنصة أنستغرام حول أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حرام، قال بهلول :”التبرع حلال وهو من أهم الصدقات ان لم يكن أهمها”.

و أضاف في تعليق آخر :”التبرع حلال ..سجلي إسمك كمتبرعة محتملة بعد الوفاة بعد عمر طويل باذن الله، وأنا أتحمل الذنب، إن كانت حراما وزرها على عاتقي سيدتي”.

و في سياق منفصل، هاجم الفنان المغربي هشام بهلول الفنان الكوميدي جمال دبوز على خلفية ظهوره و هو يحتفل بهدف فرنسا في المبارة التي جمعت المنتخب المغربي و نظيره الفرنسي في النصف النهائي بمونديال قطر.

و كتب بهلول :” الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب المسيرة الخضراء، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي…”

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‫3 تعليقات

  1. من انت لتتكلم في شؤون العامة ، نحن نعيش وقت السفهاء
    هل الاعضاء اعضاءك مم الأصل لتتبرع بها !!؟،

  2. كل ما وهبه الله للانسان له وظيفة و بعد حلول الاجل ترجع الامانة لبارئها جسما و روحا فاكا الجسم الذي في متناول الناس فياسل و يطيب و يكفم و يدفن و لا يفصل عض تن جسمه و الدليل قصة الصحابي الذي هاجر و قطع يده فقال الله له انا لا نصلح ما افسدت فلا يجوز للميت ان يوصي بالتصدق باعضاءه و لا يجوز ان تنفد هته الوصية لانها باطلة و خلاف الشرع اتقو الله و لا تفتو بدون علم و تذكرو قيامكم بين يدي ربكم و كك ممن اراد ان يداوي فقتل.

  3. تبارك الله على مفتي المملكة… و منين كتعرف الحلال و الحرام….التمثيل مشي حرام أولا هاد الدرس مكنتيش حاضر فيه…

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