هشام بهلول :”التبرع بالأعضاء حلال وهو من أهم الصدقات إن لم يكن أهمها”

نجلاء مزيان

تقاسم الفنان المغربي هشام بهلول مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مرور إسمه بأحد البرامج كمتبرع بأعضائه بعد الوفاة.

و نشر الفنان المغربي مقطع الفيديو معلقا عليه :”لايف للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لبرنامج لان على الأولى،الصورة تؤرخ لتسجيل إسمي كمتبرع محتمل بعد الوفاة،شاهد لايف للتبرع بالأعضاء بعد هذا المنشور”.

و خلف “بوسط” هشام بهلول جدلا واسعا، حيث انقسمت التعاليق بين مؤيد و معارض، فيما حاول الفنان المغربي الاستدلال بمجموعة من الآيات القرآنية و كذا الأحاديث النبوية.

و ردا على إحدى متابعاته بمنصة أنستغرام حول أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حرام، قال بهلول :”التبرع حلال وهو من أهم الصدقات ان لم يكن أهمها”.

و أضاف في تعليق آخر :”التبرع حلال ..سجلي إسمك كمتبرعة محتملة بعد الوفاة بعد عمر طويل باذن الله، وأنا أتحمل الذنب، إن كانت حراما وزرها على عاتقي سيدتي”.

و في سياق منفصل، هاجم الفنان المغربي هشام بهلول الفنان الكوميدي جمال دبوز على خلفية ظهوره و هو يحتفل بهدف فرنسا في المبارة التي جمعت المنتخب المغربي و نظيره الفرنسي في النصف النهائي بمونديال قطر.

و كتب بهلول :” الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب المسيرة الخضراء، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي…”

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