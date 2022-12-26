إنطلاق المشاورات لاعداد المخطط الاستراتيجي لتخييم لسنة 2023/2026 بجهة مراكش اسفي

2022-12-26 / 16:31
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محسن الراضي: هبة بريس

نظمت الجامعة الوطنية للتخييم لجهة مراكش آسفي بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بمدينة الصويرة ،المحطة الثالثة بإقليم الصويرة حول المشاورات الجهوية لإعداد المخطط الاستراتيجي 2023 / 2026 الخاص بجهة مراكش آسفي تحت شعار: توطين – تكوين – تمكين ” يوم أمس الاحد 25 دجنبر الجاري.

اللقاء التواصلي الأول من نوعه بمحطة الصويرة حضره المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب ” محمد الدرويش” ورئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم ” نزار عادل” ومديرة دار الشباب بالصويرة، وأعضاء المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي .

اللقاء الجهوي يأتي كأول لقاء للمشاورات الجهوية لإعداد المخطط الاستراتيجي لهده الجه في مجال التخييم ،تضمن كلمة لرئيس فرع الجهة للجامعة الوطنية للتخييم ، تطرق خلالها لجدول الأعمال والاهداف والغايات التي تقف وراء عقد هذا اللقاء التفاعلي الفعال مع كل أعضاء و مكونات المكتب الجهوي لوضع أرضية للاشتغال عليها وفق رؤية تشاركية مع الجمعيات المحلية ومكاتب الفروع والمنظمات الوطنية التي تهتم بمجال التخيم بإقليم الصويرة بهدف تقديم مقترحات حول إعداد المخطط الاستراتيجي وبإعتبار الفاعلين بالمجتمع المدني كدلك شريك أساسي في بناء هدا المخطط الاستراتيجي الجهوي و اغنائها بالإضافة إلى فتح حوارات مع كافة المتدخلين في برنامج التخييم و مجالاته.

وخلص اللقاء الجهوي بعدة توصيات من ضمنها التركيز على التكوين والتدريب المستمر والتخصصي، مع
ارساء برنامج عمل واقعي تنشيطي موجه للطفولة والشباب عموماً والعالم القروي خصوصا. وكذلك رفع مؤشر الإستفادة الإيجابية من العرض الوطني اللتخييم ومجالاته ومناهضة كل أشكال العبث.

كما دعا المتدخلون على ضرورة الأعلام والتنسيق المدني بين الفاعلين الجمعوين من أجل إعداد مخطط استراتيجي وتثمين الشراكات والعلاقات العامة وتنمية الموارد البشرية و الحكامة والتنمية المستدامة في الرفع من جودة التخييم.

كما تخلل اللقاء حفل تكريم أطر بعض الجمعيات المهتمة بمجال المخيمات الصيفية التي ساهمت بشكل كبير وفعال في ترسيخه وهما السيدان عمر ملوك وحسن ساسان بالإضافة إلى الى المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب.

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