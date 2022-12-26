بسبب التزوير.. لجنة الأخلاقيات بجامعة الكرة توقف عددا من المسيرين

2022-12-26 / 15:40
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هبة بريس ـ رياضة 

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت عقوبات توقيف بحق عدد من المسيرين.

و قررت الجامعة توقيف عبد النبي رياض، رئيس النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين، لتزويره توقيع وتغييره بنود عقد احترافي لكرة القدم.

كما قررت توقيف أسامة رياض، الكاتب العام لفريق النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، لمدة سنتين نافذتين، لتزويره توقيع وتغييره بنود عقد احترافي لكرة القدم.

و تقرر كذلك تغريم فريق النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة مبلغ 10 آلاف درهما.

و فضلا عن ذلك، تقرر توقيف خالد الخلابي، الكاتب العام لنادي مجد الوفاق الرياضي الفاسي لكرة القدم، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهما، لتزويره وثيقة رسمية وانتحال صفة منظمة بقرارات تنظيمية.

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