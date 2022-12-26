مجلس النواب يوجه ملاحظات لمرتفقيه بخصوص الهندام و استعمال الهاتف

2022-12-26 / 16:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه مجلس النواب ملاحظات لمرتفقيه بخصوص الهندام و استعمال الهاتف داخل قبة البرلمان في الآونة الأخيرة و ذلك بعد أن لوحظ أن هناك تجاهل للتوجيهات الصادرة سلفا.

و شددت إدارة المجلس على ضرورة احترام التوجيهات الرسمية بخصوص الهندام المسموح به لولوج البرلمان، و المتمثل في اللباس الوطني كاملا أو لباس عصري رسمي كاملا.

و دعت إدارة مجلس النواب لتفادي الحضور بملابس غير رسمية كسراويل الجينز سواءا للبرلمانيين أو الموظفين و كذا عموم المرتفقين بما فيهم الإعلاميين، فضلا على تفادي استعمال الهاتف أثناء الجلسات باعتبارها تشوش على مكبرات الصوت.

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تعليق واحد

  1. هذا كلام فارغ باعتبار ان البرلمان يمثل الشعب بجميع مكوناته وطبقاته والاغلبية الساجقة من الشعب تنتمي للطبقة الفقيرة والمتوسطة وهي طبقة لا ترتدي البدلات الادارية “كوستيم” وربطة العنق.
    مؤخرا زرت برلمان السويد بجميع مرافقه وانا ارتدي بدلة رياضية و لا احد من المستخدمين قد علق او اشار الى مظهر اللباس بل الترحاب والابتسامة وتقديم الخدمة بكل عفوية واتقان علما اني لست سويديا بل سائحا او زائرا لمقر البرلمان.
    دخلت البرلمان المغربي مؤخرا من اجل وضع ملتمس مشروع قانون يتعلق بجمعية وطنية بعدما لم يستجد البرلمان للطبات السابقة عبر البريد- ومن خلال البروتول القائم كان واضحا انه لن يكون هناك تفاعل ايجابي مع الطلب ولم اتوصل باي جواب كيفما كان رده – البناية قائمة والبرتوكول قائم والعمل في خبر كان – مع الاسف-

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