الحسين حنين يحصد ثلاث جوائز بثلاث مهرجانات عن فيلمه “ميثاق”

2022-12-26 / 17:56
0
نجلاء مزيان

حصد فيلم “ميثاق” للمخرج المغربي الحسين حنين، ليلة أمس الأحد، ثلاث جوائز، وذلك في حفل اختتام ثلاث مهرجانات سينمائية وطنية ودولية.

ويتعلق الأمر بتتويج “ميثاق” بالجائزة الكبرى ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة، والتي كانت انطلقت منذ الجمعة الماضية تحت شعار “السينما وحماية الطفولة”.

كما توج الفيلم أيضا، بالجائزة الكبرى للدورة السادسة لمهرجان سينما الشباب للفيلم القصير، والتي نظمها محترف سوس للتنشيط الثقافي والتربوي بمدينة بيوكرى أشتوكة أيت باها من 22 الى 25 دجنبر 2022 تحت شعار “السينما والاندماج الثقافي للأفارقة”.

كما حصل نفس الفيلم على جائزة أحسن سيناريو، في حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي، التي نظمتها جمعية المواهب الشابة للسينما والمسرح.

وأعرب الحسين حنين في تصريح له، عن سعادته الغامرة بهذا التتويج، الذي اعتبره تتويجا للممثلين وفريق العمل، مبرزا أن هذه الجوائز تبرز قيمة وأهمية الرسالة التي حاول إيصالها إلى الجمهور عبر السينما.

كما أثنى على لجان التحكيم، لثقتهم ورؤيتكدهم التحكيمية الموضوعية، في اختيار الفيلم فائزا، مؤكدا أن فيلمه الذي تم تصويره بقبيلة آيت سغروشن إقليم تازة، تعبير إبداعي وفني عن قضايا مجتمعية وإنسانية برؤية إخراجية مبدعة.

ويشار إلى أن “ميثاق” شارك في عدة مهرجانات دولية، أبرزها فرنسا والهند ولبنان وأستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، وتوج بجوائز وطنية ودولية قيمة.

كما تألق مؤخرا بالدورة 26 للمهرجان الدولي للفيلم “رود آيلاند” بالولايات المتحدة الأمريكية، والمؤهل إلى جائزة الأوسكار العالمية، حيث تم انتقاءه من بين 6800 مشاركة تمثل 98 دولة.

هذا الفيلم الناطق باللغة الامازيغية، يحكي قصة زوج طلق زوجته بالثلاث، ولكي يعيدها إلى حضنه، عليه بتزويجها لرجل آخر، لكن الأخير يرفض تطليقها ليحصل ما لم يكن في الحسبان، كما يتطرق أيضا إلى مواضيع أخرى ترتبط بالهوية واللغة والعادات والمرأة، والأفكار المتشددة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هشام بهلول :”التبرع بالأعضاء حلال وهو من أهم الصدقات إن لم يكن أهمها”

هشام بهلول :”التبرع بالأعضاء حلال وهو من أهم الصدقات…

2022-12-26 / 15:55
Photo of بسبب منتج مسرحي..محمد الشوبي يلجأ للقضاء

بسبب منتج مسرحي..محمد الشوبي يلجأ للقضاء

2022-12-26 / 14:24
Photo of تكريم الممثل عبد الحق بلمجاهد في مهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي

تكريم الممثل عبد الحق بلمجاهد في مهرجان أيام فاس…

2022-12-26 / 09:54
Photo of تكريم عبد الكبير الركاكنة في افتتاح المهرجان الوطني للمسرح بتطوان

تكريم عبد الكبير الركاكنة في افتتاح المهرجان الوطني للمسرح…

2022-12-24 / 16:34
Photo of فرح الفاسي تظفر بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان “فاس لسينما المدينة”

فرح الفاسي تظفر بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان “فاس لسينما…

2022-12-24 / 14:13
Photo of باللهجة المغربية.. أسماء لمنور و أصالة تبدعان في “سيد الغرام”

باللهجة المغربية.. أسماء لمنور و أصالة تبدعان في “سيد…

2022-12-24 / 11:55
Photo of مستجدات مثيرة في قضية منة شلبي

مستجدات مثيرة في قضية منة شلبي

2022-12-23 / 14:57
Photo of النيابة العامة في مصر تحيل منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية

النيابة العامة في مصر تحيل منة شلبي إلى المحاكمة…

2022-12-22 / 17:22
Photo of بعد عشرين عاما من الزواج..صابرين تؤكد طلاقها

بعد عشرين عاما من الزواج..صابرين تؤكد طلاقها

2022-12-22 / 16:21
Photo of في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية حادة”

في العلن.. أنس الباز يعتذر لطليقته:”كنت أمر بأزمة نفسية…

2022-12-22 / 14:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق