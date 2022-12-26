بسبب منتج مسرحي..محمد الشوبي يلجأ للقضاء

نجلاء مزيان

كشف الممثل المغربي محمد الشوبي عن نيته في اللجوء إلى القضاء بسبب منتج مسرحي أعرض عن إعطائه مستحقاته المالية (حسب تعبيره) دون الإفصاح عن هويته.

و كتب الفنان المغربي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” جاءت كالتالي:”واحد المخرج منتج مسرحي دیال جوج من الحاجة، لي لعبت فيه البطولة ضيعني فرزقي”.

وواصل الشوبي تدوينته قائلا:”خمسة عروض ما تخلصت فيها، بيننا المحاكم إن شاء الله”.

وشخّص الشوبي أدوارا متنوعة في العديد من المسرحيات، منها: “العازب” لجمال الدين الدخيسي، و”صوت ونور” للطيب الصديقي سنة 1988، و”بوحفنة” و “أولاد البلاد” ليوسف فاضل سنة 1999، و”النشبة” لمسعود بوحسين سنة 2007، عن نص للرائد أحمد الطيب لعلج.

أما المسرحيات التي أخرجها أواخر التسعينيات فهي “هيستيريا” و”المدينة والبحر” و “مرتجل” و”رسائل خطية”.

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