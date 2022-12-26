بسبب منتج مسرحي..محمد الشوبي يلجأ للقضاء

2022-12-26 / 14:24
نجلاء مزيان

كشف الممثل المغربي محمد الشوبي عن نيته في اللجوء إلى القضاء بسبب منتج مسرحي أعرض عن إعطائه مستحقاته المالية (حسب تعبيره) دون الإفصاح عن هويته.

و كتب الفنان المغربي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” جاءت كالتالي:”واحد المخرج منتج مسرحي دیال جوج من الحاجة، لي لعبت فيه البطولة ضيعني فرزقي”.

وواصل الشوبي تدوينته قائلا:”خمسة عروض ما تخلصت فيها، بيننا المحاكم إن شاء الله”.

وشخّص الشوبي أدوارا متنوعة في العديد من المسرحيات، منها: “العازب” لجمال الدين الدخيسي، و”صوت ونور” للطيب الصديقي سنة 1988، و”بوحفنة” و “أولاد البلاد” ليوسف فاضل سنة 1999، و”النشبة” لمسعود بوحسين سنة 2007، عن نص للرائد أحمد الطيب لعلج.

أما المسرحيات التي أخرجها أواخر التسعينيات فهي “هيستيريا” و”المدينة والبحر” و “مرتجل” و”رسائل خطية”.

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