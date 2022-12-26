بعد تجميدها في عهدة العثماني.. الترقيات في طريقها لأسرة التعليم

2022-12-26 / 14:14
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر نقابية، أن صرف ترقيات رجال ونساء التعليم التي كانت موضوع تجميد في عهدة رئيس الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني، ستجد طريقها للحل بعد أن قررت وزارة الاقتصاد و المالية برمجتها متم شهر دجنبر 2022.

وأضافت ذات المصادر، ان المستحقات المتأخرة التي تهم الترقية بالاختيار وترقية المتصرف التربوي الدرجة الثانية و الامتحان المهني برسم سنة 2020 وذلك متم شهر دجنبر 2022، تم تسويتها بعد أن كانت مجمدة لمدة سنتين تقريبا.

وأكدت ذات المصادر، أن الافراج عن هذه الترقيات جاءت بعد قرار من حكومة اخنوش الحالية بعد ضخها لما يقارب مليارين من أجل تسوية الوضعيات المالية لرجال ونساء التعليم التي كانت محطة استنكار واحتجاج من قبل أسرة التعليم.

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