النصر السعودي يكشف تطورات التعاقد مع كريستيانو رونالدو

هبة بريس - وكالات

كشف “مارسيلو سالازار” المدير الرياضي لنادي النصر السعودي آخر تطورات مفاوضات ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف “العالمي” خلال شهر يناير القادم.

وعند سؤاله عما إذا كان رونالدو في خططه في المستقبل القريب، قال سالازار في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الألمانية: “غير مسموح لي قول نعم أو لا”.

وأضاف: “دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام، كما ترون، هذه مفاوضات شاقة، ليس للنادي فقط، ولكن للبلاد وعالم كرة القدم”.

وقال المدير الرياضي لنادي النصر السعودي إن “الصبر” هو مفتاح ناديه للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل: “ما يمكنني قوله إن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان دائماً نموذجاً بالنسبة لي كرياضي، وذلك بسبب الرغبة التي يظهرها لتحقيق الفوز.. وبعد ذلك، كمواطن برتغالي، أدعمه دائماً. ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل”.

ويعتقد سالازار أنه ليس من الضروري أن تكون خطوة انتقال رونالدو للسعودية تراجعاً له في مسيرته قائلا: “أتواجد هنا منذ خمس سنوات، وكل اللاعبين الذين تحدثت معهم يتفاجأون للغاية عندما يصلون إلى هنا، خاصة على مستوى البطولة”.

واستطرد: “حدث هذا مع لويس غوستافو، الذي كان لاعباً دولياً برازيلياً وفاز بالفعل بلقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ، هذا أمر طبيعي بالنسبة للأشخاص الذين لا يعلمون شيئاً عن كرة القدم السعودية”.

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